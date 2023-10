Regno Unito: Sunak, non invieremo soldati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Regno Unito non invierà soldati in Ucraina. Lo ha affermato il premier britannico Rishi Sunak, smentendo parzialmente le dichiarazioni del ministro della Difesa Grant Shapps, che aveva paventato la possibilità che istruttori delle forze armate del Regno Unito si recassero in Ucraina per l'addestramento dei soldati in loco. "Non ci sono truppe britanniche che verranno inviate a combattere nel conflitto in corso", ha detto Sunak a "Sky News". Benché la prospettiva messa in luce da Shapps sia possibile in teoria, "si tratta di qualcosa per il lungo periodo, non per ora", ha aggiunto Sunak. (Rel)