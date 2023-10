Turchia: ministro Interno, agenti di polizia feriti non sono in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due agenti di polizia feriti nell’attentato terroristico avvenuto oggi nella capitale turca Ankara, Alim Reis Demirel e Erkan Karatas, “non sono in pericolo di vita”. Lo ha detto il ministro dell’Interno della Turchia, Ali Yerlikaya, sulla piattaforma social X (ex Twitter). “Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Auguro una pronta guarigione ai nostri eroi”, ha scritto il ministro. In precedenza, Yerlikaya ha affermato che “due terroristi” hanno “effettuato un attentato dinamitardo” davanti al cancello d’ingresso della Direzione generale della sicurezza del dicastero: uno di loro si è fatto esplodere, mentre l’altro è stato “neutralizzato” dalla polizia. I filmati dell’attacco diffusi in rete, nel frattempo banditi dai media ufficiali turchi per ordine della magistratura, mostrano l’arrivo dei terroristi a bordo di un furgoncino grigio: il passeggero scende brandendo un’arma da fuoco e corre subito verso l’ingresso, dove avviene una forte esplosione. Il conducente, anch’egli armato apparentemente con un lanciarazzi, rimane più indietro scomparendo poi nel fumo causato dall’esplosone.(Tua)