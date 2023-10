© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte e Schlein al congresso delle toghe rosse. Perché non mi sorprende? Il campo largo giustizialista non poteva mancare. Peraltro dimostrano di non aver capito molto di due concetti fondamentali: la separazione dei poteri e la cultura istituzionale". Lo scrive sui suoi canali social la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)