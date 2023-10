Fd'I: nel 2023 importante crescita di adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 settembre "era la data ultima entro la quale era possibile aderire a Fratelli d'Italia per poter esercitare il diritto di voto nei congressi locali. I presidenti provinciali stanno inserendo nel portale le iscrizioni ricevute: nei prossimi giorni forniremo le cifre in termini assoluti, ma grazie ai dati elaborati dal dipartimento adesioni possiamo già affermare che nei primi nove mesi del 2023 il numero di iscritti al nostro partito è in ogni territorio abbondantemente superiore a quello raggiunto nel totale dei dodici mesi del 2022. Ringraziamo tutti coloro i quali ci stanno dando fiducia: noi continueremo a lavorare nell'interesse unico degli italiani". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.(Com)