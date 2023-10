Lavoro: Tajani, al salario minimo preferiamo il salario ricco, sia il mercato a stabilirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo un'economia che metta al centro la persona, e che ogni lavoratore sia ben retribuito, non che riceva un salario minimo per legge ma un salario ricco: non è lo Stato che decide quanto il lavoratore debba ricevere ma è il mercato a doverlo fare, e il mercato normalmente decide sempre meglio di quanto impone lo Stato per legge. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Noi pensiamo all'economia sociale di mercato. La nostra linea ha sempre al centro la persona: lavoro, pensioni, dignità. Ogni persona ha una dignità uguale all'altra. Vogliamo un'economia che metta al centro la persona, ecco perché insistiamo sulla dignità del lavoro. Il lavoro è libertà, vogliamo che ogni lavoratore sia ben retribuito, non che riceva il salario minimo ma il salario ricco", ha detto Tajani. "Vogliamo meno Stato e più impresa perché questo garantisce servizi migliori ed economicamente più vantaggiosi. Nessuno vuole vendere le infrastrutture che garantiscono la sicurezza nazionale, parliamo di servizi. Ci deve essere più impresa, siamo per le privatizzazioni perché siamo assolutamente convinti che un servizio pubblico può essere esercitato meglio dal privato rispetto al pubblico", ha aggiunto. (Rin)