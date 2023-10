Vaticano: il Papa incontrerà bimbi da tutto il mondo il prossimo 6 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha annunciato che il prossimo 6 novembre, nell'aula Paolo VI, incontrerà bambini da tutto il mondo. "Oggi, qui accanto a me, potete vedere ci sono cinque bambini in rappresentanza dei cinque Continenti - ha detto il Pontefice -. Insieme con loro desidero annunciare che nel pomeriggio del 6 novembre nell'aula Paolo VI incontrerò bambini di tutto il mondo". L'evento, che avrà come tema "Impariamo dai bambini e dalle bambine", è patrocinato dal dicastero per la Cultura e l'Educazione. (Civ)