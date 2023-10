Slovacchia: leader Progressisti, faremo di tutto per impedire a Fico di diventare premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Slovacchia progressista (Ps) "farà di tutto" per impedire a Robert Fico di assumere la guida del governo. Lo ha detto oggi il leader di Ps, Michal Simecka, commentando l'esito delle elezioni di ieri in Slovacchia. Direzione-socialdemocrazia (Smer), il partito di Fico "ha vinto le elezioni, e ovviamente rispettiamo" questo risultato, ha affermato Simecka in una conferenza stampa. "Ma allo stesso tempo crediamo che questa sia una pessima notizia per la Slovacchia. E sarebbe una notizia ancora peggiore se Robert Fico riuscisse a formare un governo", ha aggiunto. "Faremo di tutto affinché Robert Fico non governi in Slovacchia", ha proseguito il leader liberale. In questa prospettiva, Simecka ha annunciato che si metterà in contatto con i colleghi delle altre formazioni slovacche per discutere la linea da tenere, individuando in Voce-socialdemocrazia (Hlas) un elemento cruciale. "Fondamentalmente esistono due coalizioni realistiche: una è guidata da Smer e l'altra potenzialmente è composta da Slovacchia progressista e da altri partner", ha osservato Simecka. (Vap)