FI: Benigni, vince la squadra, noi siamo squadra meravigliosa

- “Questa manifestazione ci ha toccato nel cuore e nei sentimenti, perché abbiamo onorato la memoria del presidente Berlusconi, che credo che oggi, guardandoci da lassù, sarebbe orgoglioso di quello che stiamo facendo”. Lo ha affermato Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia giovani, intervenendo alla tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. “I giovani - ha proseguito - stanno dimostrando un attaccamento incredibile a questo partito, a dimostrazione che Forza Italia è viva, attrattiva, e vuole essere protagonista nel governo, nel centrodestra e nel Paese, portando avanti quelle battaglie, quei valori, quelle idee che il nostro Presidente ha incarnato per tanti anni. In questa tre giorni abbiamo affrontato tanti temi di attualità, temi su cui ci battiamo e ci differenziamo in modo netto. Noi vogliamo creare un modello che non è quello dei bonus e delle mancette, ma un modello che offra opportunità e dia strumenti ai giovani per crearsi un futuro. Qui a Paestum ci sono i giovani migliori del paese, che non si battono per l’ambiente bloccando strade e imbrattando i monumenti. Sono i giovani che ascoltano la classe dirigente, imparano, acquisiscono competenze, fanno esperienza, per poi portare avanti idee e battaglie con serietà e responsabilità. È questa la differenza tra noi e la sinistra. Ringrazio il segretario nazionale, Antonio Tajani perché, in continuità con quanto fatto dal presidente Berlusconi, ha dato grande spazio al movimento giovanile e con grande responsabilità e determinazione sta portando avanti il partito per dargli un futuro glorioso e scrivere una nuova pagina della sua storia. Da soli non si va da nessuna parte, da soli non si vince niente. Vince la squadra - ha concluso Benigni -, e noi siamo una squadra meravigliosa”. (Rin)