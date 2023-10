Israele: scarcerato l’italo-palestinese Khaled el Qaisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino italo-palestinese Khaled el Qaisi è stato scarcerato dalle autorità di Israele, ma deve restare a disposizione delle autorità alle quali ha dovuto consegnare il passaporto. Lo ha riferito Amnesty International su X (ex Twitter). Traduttore e studente di Lingue e civiltà orientali a Roma, figlio di madre italiana e padre palestinese, El Qaisi era stato arrestato lo scorso 31 agosto al valico di frontiera di Allenby, che separa Israele dalla Giordania, davanti al figlio di 4 anni e alla moglie. Secondo quanto deciso dal tribunale di Rishon le Tzion, l’italo-palestinese nato a Gerusalemme nel 1995 e trasferitosi in Italia all’età di 18 anni, dovrà rimanere a disposizione delle autorità per sette giorni mentre proseguono le indagini sul suo conto. El Qaisi è tra i fondatori del Centro Documentazione Palestinese, associazione che mira a promuovere la cultura palestinese in Italia. (Res)