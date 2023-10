Americhe: quarta riunione del "Gruppo di Puebla" all'insegna dell'uscita dal dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è inaugurato ieri in Messico il quarto vertice del "Gruppo di Puebla", istanza che riunisce leader della sinistra, in gran parte latinoamericani. Una riunione che si celebra el pieno di un processo di de-globalizzazione, ha detto l'ex presidente della Colombia, Ernesto Samper, aprendo i lavori, nella omonima città di Puebla. "Il mondo vive un processo di de-globalizzazione, che ha un nome: de-dollarizzazione. Solamente quando riusciremo a procedere verso questa de-dollarizzazione saremo in grado di dire che si è creato un nuovo spazio per la comprensione globale", ha detto Samper al fianco di altri quattro ex presidenti: l'ecuadoriano Rafael Correa, profugo della giustizia e da anni in Belgio, il panamense Martin Torrijos, il boliviano Evo Morales e lo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero. Togliere al dollaro il ruolo di moneta universale degli scambi, "è importante perché non ci eravamo resi conto che si trattava di un'arma egemonica segreta che veniva usata per fare in modo che la globalizzazione avesse un padrone", ha aggiunto. (segue) (Mec)