Armenia: governo lancia nuovo programma assistenza abitativa per profughi Nagorno-Karabakh

- Il governo dell'Armenia ha annunciato un nuovo programma di assistenza abitativa per gli sfollati del Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato il primo ministro Nikol Pashinyan, ripreso dall'agenzia di stampa "Armenpress". “Verranno forniti 40 mila dram mensili (circa 96 euro) a persona per coprire le spese di alloggio, più altri 10 mila dram a persona (24 euro) per tutte le spese di utilità. Questo programma sarà lanciato il primo ottobre per almeno 6 mesi. Tutti gli sfollati forzati, indipendentemente dall’età, saranno beneficiari del programma”, ha affermato Pashinyan. Il programma di sostegno finanziario precedentemente annunciato, in base al quale ogni persona sfollata dal Nagorno-Karabakh riceverà un pagamento una tantum di 100 mila dram (circa 240 euro), inizierà la prossima settimana. “La situazione dei nostri fratelli e sorelle sfollati con la forza dal Nagorno-Karabakh rimarrà costantemente al centro della nostra attenzione”, ha affermato il premier armeno. (Rum)