Quirinale: messaggio Mattarella per 200esimo anniversario fondazione scuola cavalleria

- "Nella ricorrenza del bicentenario della fondazione della scuola di cavalleria, rivolgo un cordiale saluto all’Associazione nazionale arma di cavalleria e all’Associazione nazionale carristi d’Italia, riunite a Lecce per celebrare il secondo raduno congiunto delle due associazioni". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente dell’Associazione nazionale dell’Arma di cavalleria e al presidente dell'Associazione nazionale carristi d’Italia, in occasione del 200esimo anniversario di fondazione della scuola di cavalleria. "Da quando fu fondata nel 1823 a Venaria Reale, la scuola è stata fucina dei cavalieri e dei carristi di Italia, oggi, come ieri, impegnati ad operare con la stessa abnegazione e professionalità - continua il capo dello Stato -. L’Arma di cavalleria, da Vittorio Veneto alle ultime cariche sul fronte russo durante la Seconda guerra mondiale, sino ai moderni scenari di conflitti internazionali, ha saputo evolversi, confermandosi risorsa di assoluto rilievo dello strumento militare nazionale ed elemento di eccellenza dell’Esercito italiano. In occasione dell’incontro odierno, rivolgo un rispettoso pensiero a tutti i cavalieri e carristi caduti e un deferente omaggio ai labari delle associazioni che ne conservano memoria. Ai rappresentanti delle associazioni impegnate insieme nella preziosa opera che rinnova il legame tra i cavalieri e carristi di ogni età, rivolgo l’apprezzamento della Repubblica per la lodevole opera di affermazione dei valori della Costituzione al servizio della patria. A tutti gli intervenuti, giunga un caloroso saluto e l’augurio per la piena riuscita della manifestazione". (Rin)