Siria: nuovo attacco di Israele contro obiettivi militari dell'Iran vicino Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte nella campagna occidentale di Damasco, in Siria, a seguito di un presunto attacco israeliano contro un obiettivo militare iraniano. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul campo con una vasta rete di fonti, tre violente esplosioni sono state udite dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, intorno all’01:20, in un edificio utilizzato dalla Quarta divisione dell’Esercito siriano e dalle Guardie rivoluzionarie iraniane vicino alla Moschea al Hamza, nei villaggi fedeli al presidente Bashar al Assad vicino Damasco. Secondo le prime informazioni, le esplosioni hanno provocato la morte di due persone di nazionalità sconosciuta nell'edificio e ingenti danni materiali. Inoltre, secondo il Sohr, la difesa anti-area siriana non è stata azionata, lasciando presagire che forse si è trattato di un attacco terrestre o di un sabotaggio. Fonti israeliane, invece, riferiscono di un attacco aerea che avrebbe preso di mira un carico di armi iraniane destinato all'organizzazione Hezbollah in Libano. Il 15 agosto scorso, Israele aveva distrutto i depositi missilistici dell’81esima Brigata della Terza Divisione delle forze governative siriane nella zona di Al Ruhaiba, nella campagna nord-orientale di Damasco. Due giorni prima, il 13 agosto, depositi di missili appartenenti alle milizie affiliate all'Iran erano esplosi in una zona montuosa a ovest della capitale Damasco. (Res)