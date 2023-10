FI: Tripodi, a Paestum grande mobilitazione popolo azzurro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Paestum, grande mobilitazione del popolo azzurro! Siamo i continuatori dei dei valori popolari, liberali, europeisti e con Antonio Tajani abbiamo l'ambizione di onorare la memoria del nostro fondatore Silvio Berlusconi, realizzando le riforme per l'Italia. Buon governo centrodestra". Lo scrive su X (ex Twitter) Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Esteri, esponente di Forza Italia, commentando il successo della manifestazione in corso a Paestum dal titolo "Una grande storia, un futuro di libertà". (Rin)