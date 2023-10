Russia: Medvedev, istruttori militari britannici in Ucraina saranno obiettivo nostre forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istruttori britannici in Ucraina diventeranno un obiettivo legale per le forze armate russe "e verranno distrutti senza pietà". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Il numero dei principali idioti nei Paesi della Nato sta crescendo. Un nuovo cretino, il ministro della Difesa britannico, ha deciso di trasferire i corsi di addestramento per i soldati ucraini nel territorio stesso dell'Ucraina", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. In questo modo "trasformerete i vostri istruttori in un bersaglio legale per le nostre Forze armate, sapendo benissimo che verranno distrutti senza pietà. E non come mercenari, ma come specialisti britannici della Nato”, ha aggiunto. (Rum)