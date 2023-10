Migranti: Loperfido (Fd'I), sinistra predica solidarietà ma in casa d'altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni che si sta seriamente impegnando per risolvere nella maniera più efficace possibile il problema dell'immigrazione illegale in mano agli scafisti deve subire un doppio attacco e cioè quello di giudici ideologizzati che provano a vanificarne i provvedimenti e quello di Paesi come la Germania che finanzia le Ong tedesche amiche degli scafisti che operano nel Mediterraneo e contestualmente chiude i propri confini di terra. La solita sinistra che predica solidarietà ma la pratica in casa d'altri". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido, componente della Commissione Esteri a Montecitorio. (Com)