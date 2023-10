Europee: Barelli (FI), Salvini è in campagna elettorale ma sa leggere i numeri, troveremo convergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matte Salvini è in campagna elettorale, ma siccome è una persona intelligente e sa valutare i numeri credo che si troveranno le convergenze adatte: in ogni caso le elezioni europee non intaccheranno minimamente la coesione interna della maggioranza di governo. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Paolo Barelli, intervistato da "SkyTg24". "Guardiamo all'Europa come a un elemento di coesione, a un mercato appetibile che possa competere nel solco dell'atlantismo. Tutti quelli che saranno uniti su questo potranno formare una maggioranza. Salvini è in camp elettorale e sta evidenziando la sua predilezione nell'avere rapporti con alcuni partiti, ma siccome è una persona intelligente e sa valutare i numeri credo che si troveranno le convergenze adatte. In ogni caso ciò non intacca la coesione in chiave nazionale, la proiezione internazionale non intacca l nostra coesione interna", ha aggiunto. (Rin)