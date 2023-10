Lazio: Bellucci (Uncem) su comunità montane, condividiamo intenzioni ma evitiamo caos amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla delibera della giunta regionale del Lazio sul riordino della Comunità Montane il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci, risponde all'assessore agli Enti Locali della Regione Lazio Luisa Regimenti sostenendo che ciascuna delle due posizioni "sono condivisibili, in quanto entrambi gli interessi tutelati dalla Regione Lazio e dall'Uncem Lazio, sono meritevoli di attenzione e soprattutto di convergenza, sintonia ed accordo. Il nostro ricorso, tutela non solo i territori montani, ma anche il ruolo e l'azione della Regione, in quanto abbiamo alle spalle una ventennale storia". Il provvedimento "che rilancia la legge n°17/16, è stato analizzato negli anni e vagliato in decine di riunioni nelle 23 Comunità Montane, e con gran parte dei 248 Sindaci dei Comuni Montani: ebbene il territorio ha espresso un secco rifiuto all'applicazione dell'art.32 del Tuel, che crea le Unioni di Comuni Montani su base volontaria, la fusione fatta a tavolino di alcune Comunità Montane con una nuova perimetrazione, e la continua diminuzione di risorse preziose per territori fragili ed in spopolamento". (segue) (Com)