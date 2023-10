Pnrr: Mic, chiuso bando per piccole e medie imprese nei borghi storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di una sfida per contribuire, insieme ai progetti di riqualificazione culturale e sociale già avviati, al rilancio economico dei piccoli borghi storici attraverso proposte imprenditoriali capaci di rispondere ai bisogni dei residenti, promuovere i servizi turistici, le attività culturali, creative e commerciali, la produzione agroalimentare e l’artigianato del territorio - dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano -. I borghi storici costituiscono la spina dorsale del patrimonio culturale italiano, dove la millenaria interazione fra uomo e natura ha prodotto nella nostra nazione la massima armonia. Una bellezza ammirata in tutto il mondo, che è fondamentale alimentare per garantirne la tutela”. (Com)