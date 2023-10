Governo: Malpezzi (Pd), governi tecnici arma di distrazione di massa della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- Il governo tecnico è un'arma di distrazione di massa usata dalla destra per distrarre l'opinione pubblica dalla totale mancanza di risposte ai problemi degli italiani. Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi, ospite a "Sky Agenda". "Si trovasse una dichiarazione di un esponente del centrosinistra in cui si ipotizzano governi tecnici. Fanno tutto da soli: una strategia della destra che non non sa cosa fare rispetto alle grandi questioni dall'economia ai migranti. Governano da un anno: dovrebbero risolvere i problemi invece di fare vittimismo. Discutono di un'ipotesi che l'opposizione non ha mai sollevato; ribadisco che è una strategia politica dell'esecutivo. Noi vorremmo stare nel merito. Governano da un anno e non hanno realizzato una delle loro promesse elettorali. Si assumano la responsabilità di governare invece di inventare complotti inesistenti", ha detto. (Com)