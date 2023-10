Ucraina: ministro Difesa britannico, possibile spostamento nel Paese di addestramento e produzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito intende spostare in Ucraina l'addestramento dei militari e la produzione di attrezzature per la difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, parlando al "Sunday Telegraph". Il responsabile del dicastero ha osservato come si potrebbero concentrare le varie attività "soprattutto nell'ovest" dell'Ucraina, riferendosi non solo all'addestramento ma anche alle operazioni di Bae Systems. "Mi aspetto che anche altre compagnie britanniche facciano la loro parte", ha aggiunto Shapps, che nei giorni scorsi ha incontrato a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (Rel)