Migranti: Bonelli (Avs), Meloni non spiega perché non vengono redistribuiti, Paesi sovranisti non li vogliono

- L'Italia ha deciso di allearsi con i Paesi sovranisti che non vogliono la redistribuzione dei migranti ma Giorgia Meloni non spiega agli italiani la vera ragione per la quale le persone che arrivano in Italia non debbano essere redistribuite e preferisce fare la guerra a parole con la Germania. Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, intervenendo a "SkyTg24". "Dall'inizio dell'anno i migranti salvati nel Mediterraneo da parte dell'Italia sono stati 89 mila, di cui solo il 4 per cento dalle Ong e la restante parte dalle capitanerie di porto, la Guardia costiera e la Guardia di finanza. Gli attacchi alle Ong servono solo a nascondere il fallimento della Meloni", ha detto Bonelli. "Serve abolire la legge Bossi-Fini, altrimenti le persone non potranno entrare legalmente. Noi abbiamo bisogno di persone formate, ma c'è questa incredibile propaganda sulle Ong che risponde solo a ragioni di campagna elettorale, e questo è indecente", ha aggiunto. (Rin)