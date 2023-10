Venezuela: liberati dopo cinque anni sette militari accusati di complotto contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Familiari e legali degli imputati, che rifiutano ogni addebito, hanno ripetutamente denunciato il mancato rispetto delle regole processuali, delle modalità di detenzione e più in generale delle garanzie dello Stato di diritto. Organizzazioni a difesa dei diritti umani hanno riferito che di recente almeno due degli accusati avevano iniziato uno sciopero della fame per denunciare il mancato avvio del processo. Le elezioni generali del 2018, disertate dal grosso delle opposizioni, sono state celebrate in condizioni che buona parte della comunità internazionale ha ritenuto illegittime, motivo del mancato riconoscimento di Maduro come presidente. (Vec)