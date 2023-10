Legge Bilancio: Lupi, massimo sostegno possibile a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Non servono interventi a pioggia, ma il massimo sostegno possibile a famiglie e imprese, per aumentare i salari e creare buona occupazione, ed investimenti sulla sanità. Va sostenuta la crescita con tutti gli strumenti necessari per evitare la stagnazione e rilanciare l’economia". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, in merito alla legge di Bilancio. (Rin)