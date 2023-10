FI: Consiglio nazionale, movimento politico unico nella realtà di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Vogliamo ribadire al termine di questi tre giorni di confronto la nostra determinazione a rappresentare con impegno, credibilità e coerenza le idee riformiste, liberali, cristiane, garantiste, europeiste, atlantiche che definiscono l’identità di Forza Italia e che ne fanno un movimento politico unico nella realtà politica di oggi e nella storia della democrazia italiana". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. "Un movimento che rappresenta con orgoglio in Italia la maggiore famiglia politica europea, quella popolare e liberale del Partito popolare europeo (Ppe) - continua il testo -. Un movimento, quello di Forza Italia, che è chiaramente alternativo alla sinistra in Italia e in Europa ed è parte integrante del centrodestra, una coalizione politica nella quale noi crediamo fino in fondo proprio perché è stata una grande intuizione del presidente Berlusconi. Un movimento, tuttavia, ben distinto anche dai suoi alleati della destra democratica, perché rappresenta - in coerenza con i valori del Ppe - il centro liberale e cristiano, all’interno di un bipolarismo moderno di tipo europeo". (Rin)