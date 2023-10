Ue: Weber (Ppe) a congresso Fi, al Partito popolare europeo servono visione, coraggio e unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono visione, coraggio e unità per proseguire la storia del Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha affermato il presidente del Ppe, Manfred Weber, in un messaggio inviato alla convention di Forza Italia a Paestum. “Dobbiamo lavorare in maniera unitaria” per definire l’agenda in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo, ha osservato Weber. “Il successo della nostra famiglia politica è fondamentale” per il progresso del disegno europeo e dello “stile di vita europeo”. “Non ho dubbi” che alle prossime elezioni europee “potremo contare su Forza Italia” e sul suo contributo, ha detto Weber. (Res)