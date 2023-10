FI: Consiglio nazionale, è indispensabile elezione diretta guida esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per garantire il bipolarismo in Italia, e quindi la stabilità dei governi e la rappresentatività dei cittadini, è indispensabile la grande riforma istituzionale che il presidente Berlusconi ha chiesto per molti anni e che il governo, con il nostro ministro Casellati, è impegnato a realizzare: l’elezione diretta della guida dell’esecutivo. Noi speriamo che possa essere una riforma condivisa, una volta esaminata dei dettagli in Parlamento, e se necessario migliorata con l’apporto di tutti. Ma nessuno può esercitare quel diritto di veto che in passato ha reso di fatto impossibile qualunque progetto riformatore. La stabilità e la rappresentatività dei governi sono d’altronde le chiavi di politiche coerenti ed efficaci sul piano internazionale e su quello interno". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)