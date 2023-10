Spagna: incendio in un locale a Murcia, sei vittime e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono decedute a Murcia, in Spagna, per un incendio in un locale notturno. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza spagnoli, spiegando che l'incendio è scoppiato nelle prime ore di domenica nel locale "Teatro". L'incidente è stato confermato anche dal sindaco di Murcia, Jose Ballesta, secondo cui è stata avviata un'indagine per stabilire le cause dell'incendio. Altre quattro persone sono rimaste ferite, e secondo le autorità potrebbe salire il numero delle vittime dell'incendio. (Spm)