FI: Consiglio nazionale, appartenenza europea e atlantica è scelta valori e necessità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello scenario mondiale, l’Europa e l’Alleanza atlantica sono le coordinate imprescindibili della nostra politica estera. L’appartenenza europea e atlantica è una scelta di valori ed una necessità strategica. Bene fa il governo, e in particolare il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a porre l’amicizia con gli Stati Uniti, con i grandi Paesi europei, con Israele, con le democrazie dell’Indopacifico, con i Paesi amici dell’Africa e del Vicino Oriente a fondamento della nostra politica estera, orientata a garantire l’ordine liberale internazionale messo in pericolo sia dalla politica aggressiva di grandi potenze non liberali (come nel caso ucraino), sia dal dramma incontrollato delle migrazioni". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)