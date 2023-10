Slovacchia: Borghi (Az-Iv), vittoria Fico pessimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del populista Robert Fico in Slovacchia va rispettata ma è un pessimo segnale per l'Europa e per l'alleanza occidentale nel sostegno all'Ucraina. Lo scrive sui suoi canali social il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato. "La permanenza nel gruppo S&D a Bruxelles del suo partito, che senza mezzi termini si è espresso con posizioni più a destra di Orbán su Ucraina, Nato, migranti e diritti, ha dell'incredibile. La sua vittoria deve infine anche far suonare un enorme campanello d'allarme per le prossime elezioni europee sui temi della lotta alla disinformazione ed alle interferenze straniere nel voto", ha aggiunto. (Com)