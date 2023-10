Migranti: Consiglio nazionale FI, dramma che si risolve con solidarietà europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei migranti, "è un dramma che non si risolve né con la forza né con la retorica dell’accoglienza, si risolve con la solidarietà europea e l’impegno dell’Occidente per stabilizzare e far crescere l’Africa subsahariana e le altre zone a più forte pressione migratoria. In questo senso il governo si sta impegnando costruttivamente, e il piano Mattei costituirà un elemento qualificante del rapporto dell’Italia con quelle aree del mondo". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)