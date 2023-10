Slovacchia: ex premier Fico vince le elezioni con il 23,3 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer) dell'ex premier slovacco Robert Fico ha vinto le elezioni anticipate tenutesi ieri nel Paese dell'Europa centrale. Con lo spoglio ormai quasi ultimato, Smer ha raggiunto il 23,3 per cento dei voti, staccando nettamente Slovacchia progressista, al 16,9 per cento, e Voce-Socialdemocrazia (Hlas) al 14,9 per cento. Segue al 9 per cento la coalizione composta da Gente comune e personalità indipendenti (Olano) e Per la gente (Za ludi). L'affluenza al voto si è attestata al 68 per cento.(Vap)