Roma: locale commerciale ed affittacamere chiusi per irregolarità

- Per due volte hanno riscontrato irregolarità in un esercizio commerciale mentre al controllo di un affittacamere, questi è risultato abusivo. Nel primo caso gli agenti del IX Distretto Esposizione, dopo aver eseguito diversi controlli in un locale in zona Cecchignola ed aver riscontrato più volte violazioni amministrative, quali la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre l'orario consentito, l'apertura dell'attività stessa oltre l'orario ammesso ed aver trovato più volte, all'interno del locale, alcuni avventori con numerosi precedenti penali, hanno prodotto tutta la documentazione necessaria alla Divisione polizia amministrativa. In seguito poi all'istruttoria della stessa Divisione il Questore di Roma, ritenuto che l'attività dell'esercizio pubblico costituisse un serio pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza al titolare per 7 giorni. (segue) (Rer)