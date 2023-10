Lavoro: Landini (Cgil), aumentare i salari e rilanciare investimenti per far ripartire la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire la crescita bisogna in Italia aumentare strutturalmente i salari e, al tempo stesso, rilanciare gli investimenti su scuola, politica industriale e sanità: il limite di questo governo è la mancanza di coraggio. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "C'è bisogno di una riforma fiscale, dal momento che in questi anni c'è chi si è arricchito e chi si è impoverito. Il governo ha fatto una legge delega sul fisco che è esattamente l'opposto di quello che Cgil, Cisl e Uil chiedono da anni. Noi siamo un Paese che ha 110 miliardi di evasione fiscale, ha accertato l'evasione ma fa la riscossione e, anzi, fa i condoni. In questo primo anno di governo sono stati fatti già 12 condoni", ha osservato Landini, denunciando il fatto che la rendita finanziaria e immobiliare viene tassata meno del lavoro dipendente e delle pensioni. "Ci vorrebbe il coraggio di dire con chiarezza che se si vuole ridurre l'indebitamento del nostro Paese e dare un futuro ai giovani abbiamo c'è bisogno di investire per creare lavoro, investire sulla formazione e andare a prendere soldi dove sono, non continuare a strizzare l'occhio a chi le tasse non le paga con i condoni o continuando a penalizzare il lavoro dipendente e i pensionati, che sono gli unici che pagano l'Irpef e che tengono in piedi questo Paese", ha aggiunto. (Rin)