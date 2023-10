Turchia: Ankara, esplosione e spari vicino al parlamento e ai ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione e spari si sono uditi nella capitale turca Ankara intorno alle 9 (le 8 italiane) di stamane, non lontano dal parlamento e ai ministeri. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn Turk”. Il Parlamento turco riapre proprio oggi dopo la pausa estiva. Il canale televisivo turco "Ntv" afferma che finora non sono stati segnalati feriti e che l'esplosione è avvenuta su una strada principale non adiacente ai ministeri o al parlamento. Vari organi di stampa affermano che l’obiettivo era il ministero dell'Interno turco. (Tua)