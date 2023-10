Lavoro: Landini (Cgil), politica si occupi di più del tema, fiducia venuta meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia c'è un problema di fondo che riguarda tutte le forze politiche: quando il 50 per cento del Paese non va a votare c'è bisogno di recuperare la fiducia venuta meno perché le condizioni di vita sono peggiorate, c'è bisogno che tutta la politica si debba occupare di più dei temi del lavoro. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "I nostri giovani se ne vanno all'estero perché in Italia non ci sono le condizioni per vivere dignitosamente, questo dovrebbe aprire gli occhi a tutti. Anziché essere una repubblica fondata sul lavoro siamo diventati una repubblica fondata sulla precarietà e lo sfruttamento del lavoro. Oggi 80 persone al mese muoiono sul lavoro", ha aggiunto.(Rin)