Afghanistan-India: l'ambasciata a Nuova Dehli cessa da oggi le attività

- Le autorità dell'Afghanistan hanno comunicato la chiusura effettiva dell'Ambasciata in India. "È con tristezza, rimpianti e una delusione profonda che l'Ambasciata afghana a Nuova Dehli annuncia la sua decisione di cessare le attività" con effetto immediato, scive la legazione diplomatico in un messaggio pubblicato sul profilo X. Kabul denuncia le difficoltà crescenti di operare e servire gli interessi della comunità afghana, a fronte del mancato supporto del governo indiano, con taglio di risorse e personale. L'ambasciata smentisce inoltre le notizie che la decisione possa essere frutto di "contrasti interni" o che personale diplomatico abbia sfruttato la crisi per poter ricevere asilo da Paesi terzi. L’India non ha riconosciuto il governo talebano che ha preso il potere in Afghanistan, nell’agosto del 2021, ed ha evacuato il personale da Kabul due anni fa, prima che gli Stati Uniti iniziassero la ritirata. Ad oggi, l'ambasciata afghana a Nuova Delhi è stata gestita da personale nominato dal precedente governo del deposto presidente afghano Ashraf Ghani , con il permesso delle autorità indiane. (Inn)