Marelli: Landini (Cgil) su accuse Calenda, "non accetto questo livello di confronto, rispetto va mantenuto"

19 luglio 2021

- Sulle dichiarazioni di Carlo Calenda, per il quale la Cgil è "compiacente" con la famiglia Elkann a scapito dei lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore, "non accetto questo livello di confronto perché manca di rispetto a me e alla Cgil, e deciderò cosa fare perché il rispetto va mantenuto". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "Se c'è un'organizzazione che si è battuta contro chi era al governo è stata la Cgil e la Fiom, che da anni dicevano con chiarezza che le politiche dell'automobile portavano a un indebolimento del settore, se non al suo superamento. Mi pare che questa cosa sia sotto gli occhi di tutti, a questo livello di discussione non scendo. Non discuto con chi non mi rispetta", ha aggiunto. (Rin)