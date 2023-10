Uzbekistan: si inaugura oggi a Tashkent la mostra “L’Italia veste il cinema” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla mostra si potrà ammirare l’abito indossato da Sophia Loren nel film di Vittorio De Sica “Matrimonio all’italiana”, il tubino da sera vestito da Stefania Sandrelli in “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli, come i due splendidi abiti da sera interpretati da Charlotte Rampling nel “Portiere di notte” di Liliana Cavani. Le due creazioni, firmate da Piero Tosi e Alberto Verso, sono i pezzi centrali della mostra e un omaggio alla regista, che quest’anno ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale del cinema di Venezia. “L’Italia veste il cinema” si svolge nell’ambito della 15ma edizione del Festival internazionale del cinema di Tashkent “La Perla della Via della seta” (29 settembre - 2 ottobre). Nei giorni del festival saranno inoltre presentati due film italiani: “Le otto montagne”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, film vincitore del premio della giuria al 75mo Festival di Cannes e di quattro David di Donatello, tra i quali quello per il miglior film, e “Le vele scarlatte” del regista Pietro Marcello, ospite d’onore del festival. (Com)