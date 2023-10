Lavoro: Landini (Cgil), manifestazione 7 ottobre un messaggio al Paese, non escludo lo sciopero generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione convocata dalla Cgil il prossimo 7 ottobre a Roma vuol essere un messaggio al Paese per dire che c'è bisogno di cambiare: se il governo continuerà a non ascoltarci, e nella legge di bilancio non ci saranno le modifiche che chiediamo, valuteremo di mettere in campo, se necessario, anche lo strumento dello sciopero, per cambiare questa legge e le leggi sbagliate che in questo Paese ci sono, a partire da quelle sulla precarietà ai tagli alla sanità pubblica. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "Io mi aspetto che ci saranno tantissime persone, poiché è una manifestazione non solo della Cgil ma costruita insieme a una quantità infinita di associazioni, a dimostrazione della sempre più vasta platea di persone che pensa che sia necessario un cambiamento. La Costituzione non va cambiata attraverso l'autonomia differenziata, ma va applicata, applicando i principi fondamentali", ha aggiunto. (Rin)