Roma: assalto al furgone delle sigarette sulla Pontina, 4 arresti per rapina

- Hanno assaltato un furgone che trasportava sigarette per un valore di 13mila euro e, dopo aver minacciato l'autista, sono scappati con il bottino. la rapina è avvenuta mercoledì pomeriggio sulla via Pontina a Roma e a compierla sono stati quattro uomini. L'allarme lanciato dall'autista ha innescato le indagini da parte del personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione che, dopo aver accertato le condizioni dell'autista del mezzo, ha raccolto informazioni sull'accaduto. Informazioni che sono state condivise tra gli investigatori e, uno di loro, libero dal servizio, nel far rientro a casa percorrendo via di Boccea, ha notato 4 persone corrispondenti a quelle segnalate, le quali, scese da una macchina e dopo aver oltrepassato un muro di recinzione di un'area verde, si sono disfatte degli indumenti. (segue) (Rer)