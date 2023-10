Roma: assalto al furgone delle sigarette sulla Pontina, 4 arresti per rapina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il poliziotto, senza perdere mai di vista il gruppetto sospetto, che nel frattempo erano salite a bordo di un autobus, ha allertato la sala operativa chiedendo ausilio e continuando l'inseguimento a distanza. Una volta giunti sul posto anche gli altri agenti hanno seguito i 4 che, appena scesi dall'autobus per entrare poi all'interno di un bar, sono stati bloccati e accompagnati presso gli uffici del Distretto. Sono state visionate anche le telecamere presenti a bordo del furgone in cui è avvenuta la rapina ed è stata recuperata l'autovettura degli autori del colpo. Nessuna traccia, però, delle sigarette. Gli indumenti di cui i complici si erano disfatti sono stati successivamente rinvenuti all'interno dei cassonetti dell'immondizia. Terminati gli atti per i 4, tutti stranieri e di un'età compresa tra i 30 e 51 anni, è scattato il fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso: la Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Gip, la convalida e i 4 sono stati portati in carcere. (Rer)