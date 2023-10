Governo: Landini (Cgil), sta facendo scelte di politica economica e sociale che fanno male al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abituati a fare i conti con i governi che ci sono: noi stiamo chiedendo che questo governo faccia le riforme necessarie, ma non sta discutendo con le istituzioni sindacali e sta facendo scelte di politica economica e sociale che fanno male a questo Paese. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "C'è una crisi della democrazia nel nostro Paese, con quasi il 50 per cento dei cittadini che non va a votare, e questo indebolisce il quadro della nostra democrazia", ha aggiunto.(Rin)