Governo: Lollobrigida, dopo esecutivo Meloni ci saranno le elezioni

- "Una cosa è certa. Dopo il governo Meloni, tra quattro anni o quando dovesse finire, ci saranno le elezioni". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Corriere della sera". "Fd'I, che in Parlamento è decisivo, non convergerà su alcun governo tecnico. O non uscito da un voto popolare", aggiunge l'esponente dell'esecutivo e di Fratelli d'Italia. (Rin)