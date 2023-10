Usa: Landini (Cgil), Biden chiede alle imprese di redistribuire ricchezze, questa cosa in Italia non l'ho vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti un grosso elemento di novità è il fatto che il presidente Joe Biden abbia detto in modo molto esplicito alle imprese che devono redistribuire le ricchezze ai lavoratori: questa cosa in Italia non l'ho ancora vista. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio24. "Un altro grande elemento di novità il fatto che i lavoratori hanno eletto un nuovo segretario e proclamato un'iniziativa di mobilitazione per l'aumento salari che sta avendo una partecipazione molto forte. I nostri sindacati sono in contatto, isto che in America c'è la sede di Stellantis, e anche per loro stanno chiedendo gli aumenti salariali", ha aggiunto.(Rin)