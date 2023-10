Business news: Cina, calo profitti industriali leggermente attenuato da gennaio ad agosto 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo dei profitti delle imprese industriali in Cina si è leggermente attenuato da gennaio ad agosto, complici le misure intraprese dal governo per rilanciare l’economia. Stando ai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), nei primi otto mesi dell’anno le suddette imprese – con un fatturato delle attività principali di almeno 2,75 milioni di dollari – hanno registrato un calo dei profitti dell’11,7 per cento, contro il calo del 15,5 per cento misurato nel periodo gennaio-luglio. A contribuire alla performance è stato anche l’inaspettato aumento degli utili (+17,2 per cento annuo) registrato dalle imprese ad agosto, contro il calo del 6,7 per cento relativo a luglio. “Questi dati dimostrano che la domanda interna si è stabilizzata e che dell’azienda di servizi immobiliari Jones Lang Lasalle, Bruce Pang. (Cip)