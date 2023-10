Business news: Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture, piano da 50 miliardi di dollari per clima 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib), con sede in Cina, ha presentato un piano di prestiti da 50 miliardi di dollari a favore dell’azione climatica. L’istituto multilaterale, nato nel 2016 come alternativa alla Banca mondiale, ha pubblicato il piano a inizio settimana, a margine della riunione che il Consiglio dei governatori della banca ha tenuto in Egitto, a Sharm el Sheik. Il piano riflette l’ambizione di Aiib di non finanziare più i progetti alimentati a carbone a beneficio di quelli ecologici, ha detto il presidente Jin Liqun, precisando che si punta ad aumentare lo stanziamento per i finanziamenti legati al clima ad almeno 7 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Complessivamente, l’Aiib intende anticipare 50 miliardi di dollari per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico entro la fine del decennio, mobilitando capitali per far fronte alle conseguenze del riscaldamento globale. L’azione di Aiib si concentrerà soprattutto in Asia, una regione che contribuisce a più della metà di emissioni di gas serra, precisa l’istituto. (Cip)