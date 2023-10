Usa: Biden, crisi su rifinanziamento del governo fabbricata dai repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che la proposta approvata dal Senato per rifinanziare il governo federale è “una buona notizia per i cittadini”. In una nota, Biden ha detto che il voto ha posto fine “ad una crisi non necessaria, che avrebbe causato danni inutili a milioni di lavoratori”. Il presidente ha quindi attaccato i repubblicani, accusandoli di aver “fabbricato questa crisi” e di non aver rispettato i termini dell’accordo raggiunto la scorsa estate per alzare il tetto al debito federale. Il Senato ha approvato poco fa una risoluzione per rifinanziare il governo fino al 17 novembre, ed evitare così un blocco delle attività amministrative. La proposta è ora alla Casa Bianca per essere firmata da Biden. (Was)