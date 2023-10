Cina-Egitto: governatori banche centrali discutono di accordo su scambio di valuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale d’Egitto, Hassan Abdullah, ha discusso a Pechino delle possibilità di un accordo sullo scambio di valuta con l’omologo cinese, Pan Gongsheng. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dalla Banca centrale d’Egitto. All’incontro hanno preso parte alti rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali, come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e le banche centrali di diversi Paesi. Durante il colloquio, Abdullah e Pan hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra Egitto e Cina, in particolare nei settori economico e finanziario. Tra i principali argomenti di discussione, l’intenzione del governo egiziano di emettere obbligazioni panda e la possibile integrazione finanziaria tra le economie dei due paesi, da portare avanti anche aumentando la presenza di filiali di banche cinesi in Egitto e viceversa. Abdullah, infine, ha auspicato una cooperazione crescente tra Pechino e Il Cairo, che potrebbe rappresentare per l’economia cinese una porta per aprire altri canali nel continente africano. (Cae)