Ucraina: Biden, sostegno Usa non va assolutamente interrotto

- L’assistenza statunitense all’Ucraina “non puó assolutamente cessare”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in una nota pubblicata dopo che il Senato ha approvato una proposta bipartisan per rifinanziare le attività del governo federale. “La maggioranza del Congresso è stata molto chiara sul proprio sostegno all’Ucraina, eppure nel testo non sono previsti nuovi fondi: il nostro sostegno a Kiev non deve assolutamente interrompersi”, ha detto. (Was)